أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الإثنين 8 أغسطس 2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الإثنين الموافق 8-8-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.748214 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.192378 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.543635 درهم إماراتي.

ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار أمريكى نحو 3.672500 درهم إماراتي

وسجل اليورو نحو 3.748214 درهم إماراتي

وسجل الجنيه الإسترليني 4.454755 درهم إماراتي

وسجل الدولار الكندي نحو 2.856421 درهم إماراتي

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.543635 درهم إماراتي

وسجل الين ياباني نحو 0.027388 درهم إماراتي

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.815981 درهم إماراتي

وسجل اليوان صيني حوالي 0.543687 درهم إماراتي

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.467834 درهم إماراتي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.192378 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي نحو 0.976729 درهم إماراتي

وسجل الريال العماني نحو 9.538961 درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني نحو 9.741379 درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.966829 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري حوالي 0.997637 درهم إماراتي

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014679 درهم إماراتي