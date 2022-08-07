أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الأحد 7 أغسطس 2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الأحد الموافق 7-8-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.748214 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.193086 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.545045 درهم إماراتي.

ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار أمريكى نحو 3.672500 درهم إماراتي

وسجل اليورو نحو 3.748214 درهم إماراتي

وسجل الجنيه الإسترليني 4.484675 درهم إماراتي

وسجل الدولار الكندي نحو 2.854201 درهم إماراتي

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.545045 درهم إماراتي

وسجل الين ياباني نحو 0.027955 درهم إماراتي

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.849177 درهم إماراتي

وسجل اليوان صيني حوالي 0.543623 درهم إماراتي

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.467840 درهم إماراتي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.193086 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي نحو 0.977769 درهم إماراتي

وسجل الريال العماني نحو 9.551365 درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني نحو 9.741379 درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.978147 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري حوالي 1.000136 درهم إماراتي

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014676 درهم إماراتي