أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الإثنين 1 أغسطس 2022

تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الإثنين الموافق 1-8-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.726913 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصري 0.194107 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالي 2.560840 درهم إماراتي.

ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكى نحو 3.672500 درهم إماراتي

وسجل اليورو نحو 3.726913 درهم إماراتي

وسجل الجنيه الإسترليني 4.453675 درهم إماراتي

وسجل الدولار الكندي نحو 2.859534 درهم إماراتي

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.560840 درهم إماراتي

وسجل الين ياباني نحو 0.027278 درهم إماراتي

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.835109 درهم إماراتي

وسجل اليوان صيني حوالي 0.543109 درهم إماراتي

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.467846 درهم إماراتي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.194107 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي نحو 0.977379 درهم إماراتي

وسجل الريال العماني نحو 9.551365 درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني نحو 9.741896 درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.955142 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري حوالي 0.997799 درهم إماراتي

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014677 درهم إماراتي