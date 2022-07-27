أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022

تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الأربعاء الموافق 27-7-2022، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.724645 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصري 0.194004 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالي 2.551588 درهم إماراتي.

ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكى نحو 3.672500 درهم إماراتي

وسجل اليورو نحو 3.724645 درهم إماراتي

وسجل الجنيه الإسترليني 4.415124 درهم إماراتي

وسجل الدولار الكندي نحو 2.852206 درهم إماراتي

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.551588 درهم إماراتي

وسجل الين ياباني نحو 0.026926 درهم إماراتي

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.812416 درهم إماراتي

وسجل اليوان صيني حوالي 0.543109 درهم إماراتي

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.467876 درهم إماراتي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.194004 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي نحو 0.977379 درهم إماراتي

وسجل الريال العماني نحو 9.538218 درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني نحو 9.741896 درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.952418 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري حوالي 1.000300 درهم إماراتي

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014678 درهم إماراتي