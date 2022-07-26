أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022

ينشر “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الثلاثاء الموافق 26-7-2022، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.764736 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصري 0.194107 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.556027 درهم إماراتي.

ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار أمريكى نحو 3.672500 درهم إماراتي

وسجل اليورو نحو 3.764736 درهم إماراتي

وسجل الجنيه الإسترليني 4.432710 درهم إماراتي

وسجل الدولار الكندي نحو 2.858644 درهم إماراتي

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.556027 درهم إماراتي

وسجل الين ياباني نحو 0.026895 درهم إماراتي

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.809647 درهم إماراتي

وسجل اليوان صيني حوالي 0.544203 درهم إماراتي

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.467870 درهم إماراتي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.194107 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي نحو 0.977327 درهم إماراتي

وسجل الريال العماني نحو 9.551365 درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني نحو 9.741896 درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.960982 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري حوالي 0.998315 درهم إماراتي

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014684 درهم إماراتي