أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم السبت 23 يوليو 2022

ينشر “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم السبت الموافق 23-7-2022، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.759726 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصري 0.194107 درهم إماراتي، كما سجل الدولار الأسترالي 2.557451 درهم إماراتي.

ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكي 3.672500 درهم

وسجل اليورو 3.750128 درهم

وسجل الجنيه الإسترليني 3.759726 درهم

وسجل الدولار الكندي 2.860202 درهم

وسجل الدولار الأسترالي 2.557451. درهم

وسجل الين ياباني 0.027020 درهم

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.822733 درهم

وسجل اليوان صيني حوالي 0.543953 درهم

وسجل الدولار هونج كونج 0.467876 درهم

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري 0.194107 درهم

وسجل الريال السعودي 0.977353 درهم

وسجل الريال العماني 9.538218 درهم

وسجل الدينار البحريني 9.741896 درهم

وسجل الدينار الكويتي 11.946975 درهم

وسجل الريال القطري 1.004788 درهم

وسجل الريال اليمني 0.014678 درهم