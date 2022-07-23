أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم السبت 23 يوليو 2022

ينشر “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم السبت الموافق 23-7-2022، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.759726 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصري 0.194107 درهم إماراتي، كما سجل الدولار الأسترالي 2.557451 درهم إماراتي.
ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:
سجل الدولار الأمريكي 3.672500 درهم
وسجل اليورو 3.750128 درهم
وسجل الجنيه الإسترليني 3.759726 درهم
وسجل الدولار الكندي 2.860202 درهم
وسجل الدولار الأسترالي 2.557451. درهم
وسجل الين ياباني 0.027020 درهم
وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.822733 درهم
وسجل اليوان صيني حوالي 0.543953 درهم
وسجل الدولار هونج كونج 0.467876 درهم
أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:
سجل الجنيه المصري 0.194107 درهم
وسجل الريال السعودي 0.977353 درهم
وسجل الريال العماني 9.538218 درهم
وسجل الدينار البحريني 9.741896 درهم
وسجل الدينار الكويتي 11.946975 درهم
وسجل الريال القطري 1.004788 درهم
وسجل الريال اليمني 0.014678 درهم