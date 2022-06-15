أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الأربعاء 15 يونيو 2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الأربعاء الموافق 15-6-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.834708 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.195971 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.530490 درهم إماراتي.

ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي كالتالى:

سجل الدولار أمريكى نحو 3.672500 درهم إماراتي

وسجل اليورو نحو 3.834708 درهم إماراتي

وسجل الجنيه الإسترليني 4.426832 درهم إماراتي

وسجل الدولار الكندي نحو 2.844033 درهم إماراتي

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.530490 درهم إماراتي

وسجل الين الياباني نحو 0.027311 درهم إماراتي

وسجل الفرنك السويسري حوالي 3.691326 درهم إماراتي

وسجل اليوان الصيني حوالي 0.545019 درهم إماراتي

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.467828 درهم إماراتي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.195971 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي نحو0.978837 درهم إماراتي

وسجل الريال العماني نحو 9.538713 درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني نحو 9.741896 درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.947363 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري حوالي 1.004678 درهم إماراتي

وسجل الدينار الجزائري حوالي 0.025061 درهم إماراتي