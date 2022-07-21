أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الخميس 21 يوليو 2022

ينشر “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الخميس الموافق 21-7-2022، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.672500 درهم، كما سجل سعر اليورو 3.752810 درهم، وسجل الجنيه المصري 0.194209 درهم، كما سجل الدولار الأسترالي 2.530839 درهم.

ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار أمريكى نحو 3.672500 درهم

وسجل اليورو نحو 3.752810 درهم

وسجل الجنيه الإسترليني 4.400839 درهم

وسجل الدولار الكندي نحو 2.849329 درهم

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.530839درهم

وسجل الين ياباني نحو 0.026603 درهم

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.786473 درهم

وسجل اليوان صيني حوالي 0.543905 درهم

وسجل الدولار هونج كونج 0.467834 درهم

أما أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.543905 درهم

وسجل الريال السعودي نحو 0.977249 درهم

وسجل الريال العماني نحو 9.551365 درهم

وسجل الدينار البحريني نحو 9.741896 درهم

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.933775 درهم

وسجل الريال القطري حوالي 1.004074 درهم

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014678 درهم