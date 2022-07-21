أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الخميس 21 يوليو 2022

ينشر “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الخميس الموافق 21-7-2022، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.672500 درهم، كما سجل سعر اليورو 3.752810 درهم، وسجل الجنيه المصري 0.194209 درهم، كما سجل الدولار الأسترالي 2.530839 درهم.
ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:
سجل الدولار أمريكى نحو 3.672500 درهم
وسجل اليورو نحو 3.752810 درهم
وسجل الجنيه الإسترليني 4.400839 درهم
وسجل الدولار الكندي نحو 2.849329 درهم
وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.530839درهم
وسجل الين ياباني نحو 0.026603 درهم
وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.786473 درهم
وسجل اليوان صيني حوالي 0.543905 درهم
وسجل الدولار هونج كونج 0.467834 درهم
أما أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:
سجل الجنيه المصري نحو 0.543905 درهم
وسجل الريال السعودي نحو 0.977249 درهم
وسجل الريال العماني نحو 9.551365 درهم
وسجل الدينار البحريني نحو 9.741896 درهم
وسجل الدينار الكويتي نحو 11.933775 درهم
وسجل الريال القطري حوالي 1.004074 درهم
وسجل الريال اليمني حوالي 0.014678 درهم