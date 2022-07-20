أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022

تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الأربعاء الموافق 20-7-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.761651 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.194107 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.532933 درهم إماراتي.

ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكى نحو 3.672500 درهم إماراتي

وسجل اليورو نحو 3.761651 درهم إماراتي

وسجل الجنيه الإسترليني 4.412471 درهم إماراتي

وسجل الدولار الكندي نحو 2.840733 درهم إماراتي

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.532933 درهم إماراتي

وسجل الين ياباني نحو 0.026684 درهم إماراتي

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.796650 درهم إماراتي

وسجل اليوان صيني حوالي 0.544502 درهم إماراتي

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.467834 درهم إماراتي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.194107 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي نحو 0.978029 درهم إماراتي

وسجل الريال العماني نحو 9.551365 درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني نحو 9.742155 درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.943478 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري حوالي 1.003991 درهم إماراتي

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014677 درهم إماراتي