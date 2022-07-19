أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022

تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الثلاثاء الموافق 19-7-2022، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل اليورو 3.730320 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصري 0.194518 درهم إماراتي، كما سجل الدولار الأسترالى 2.511455 درهم إماراتي.

ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي :

سجل الدولار الأمريكى 3.672500 درهم إماراتي.

وسجل اليورو 3.730320 درهم إماراتي.

وسجل الجنيه الإسترليني 4.406647 درهم إماراتي.

وسجل الدولار الكندي نحو 2.837441 درهم إماراتي

وسجل الدولار الأسترالي 2.511455 درهم إماراتي

وسجل الين ياباني 0.026576 درهم إماراتي

وسجل الفرنك سويسري 3.766280 درهم إماراتي

وسجل اليوان صيني 0.544744 درهم إماراتي

وسجل الدولار هونج كونج 0.467834 درهم إماراتي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري 0.194518 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي 0.978029 درهم إماراتي

وسجل الريال العماني 9.538713 درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني 9.742155 درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي 11.939595 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري 1.004376 درهم إماراتي

وسجل الريال اليمني 0.978160 درهم إماراتي