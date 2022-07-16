أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم السبت 16 يوليو 2022

تنشر “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم السبت الموافق 16-7-2022، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.697644 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصري 0.194518 درهم إماراتي، كما سجل الدولار الأسترالي 2.483433 درهم إماراتي.

ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكي نحو 3.672500 درهم إماراتي.

وسجل اليورو 3.697644 درهم إماراتي.

وسجل الجنيه الإسترليني 4.354399 درهم إماراتي.

وسجل الدولار الكندي 2.815471 درهم إماراتي.

وسجل الدولار الأسترالي 2.483433 درهم إماراتي.

وسجل الين ياباني 0.026489 درهم إماراتي.

وسجل الفرنك سويسري 3.749362 درهم إماراتي.

وسجل اليوان الصيني 0.543253 درهم إماراتي.

وسجل الدولار هونج كونج 0.467834 درهم إماراتي.

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.194518 درهم إماراتي.

وسجل الريال السعودي 0.978029 درهم إماراتي.

وسجل الريال العماني 9.538713 درهم إماراتي.

وسجل الدينار البحريني 9.741896 درهم إماراتي.

وسجل الدينار الكويتي 11.919444 درهم إماراتي.

وسجل الريال القطري 0.999592 درهم إماراتي.

وسجل الريال اليمني 0.014677 درهم إماراتي.