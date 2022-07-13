أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الأربعاء الموافق 13-7-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.691326 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.194518 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.479576 درهم إماراتي.
ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:
سجل الدولار أمريكى نحو 3.672500 درهم
وسجل اليورو نحو 3.691326 درهم
وسجل الجنيه الإسترليني 2.479576 درهم
وسجل الدولار الكندي نحو 2.817847 درهم
وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.479576 درهم
وسجل الين ياباني نحو 0.026897 درهم
وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.738294 درهم
وسجل اليوان صيني حوالي 0.545975 درهم
وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.467840 درهم
أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو النحو التالي:
سجل الجنيه المصري نحو 0.194518 درهم
وسجل الريال السعودي نحو 0.978446 درهم
وسجل الريال العماني نحو 9.538713 درهم
وسجل الدينار البحريني نحو 9.741896 درهم
وسجل الدينار الكويتي نحو 11.926412 درهم
وسجل الريال القطري حوالي 1.000981 درهم
وسجل الريال اليمني حوالي 0.014678 درهم