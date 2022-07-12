أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الثلاثاء الموافق 12-7-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.697272 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.194724 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.471233 درهم إماراتي.

ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار أمريكى نحو 3.672500 درهم

وسجل اليورو نحو 3.697272 درهم

وسجل الجنيه الإسترليني 4.368383 درهم

وسجل الدولار الكندي نحو 2.819578 درهم

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.485954 درهم

وسجل الين ياباني نحو 0.026719 درهم

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.739817 درهم

وسجل اليوان صيني حوالي 0.546983 درهم

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.467852 درهم

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.194518 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي نحو 0.978290 درهم إماراتي

وسجل الريال العماني نحو 9.538713 درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني نحو 9.741896 درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.950085 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري حوالي 0.031491 درهم إماراتي

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014676 درهم إماراتي