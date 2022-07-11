أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الإثنين 11 يوليو 2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الإثنين الموافق 11-7-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.766667 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.194518 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.485954 درهم إماراتي.
ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:
سجل الدولار أمريكى نحو 3.672500 درهم
وسجل اليورو نحو 3.766667 درهم
وسجل الجنيه الإسترليني 4.390842 درهم
وسجل الدولار الكندي نحو 2.820444 درهم
وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.485954 درهم
وسجل الين ياباني نحو 0.027030 درهم
وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.793513 درهم
وسجل اليوان صيني حوالي 0.546715 درهم
وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.467972 درهم
أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:
سجل الجنيه المصري نحو 0.194518 درهم
وسجل الريال السعودي نحو 0.978290 درهم
وسجل الريال العماني نحو 9.551365 درهم
وسجل الدينار البحريني نحو 9.741896 درهم
وسجل الدينار الكويتي نحو 11.950085 درهم
وسجل الريال القطري حوالي 1.005421 درهم
وسجل الريال اليمني حوالي 0.014679 درهم