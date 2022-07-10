أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الأحد 10 يوليو 2022

تنشر بوابة “المال ينوز” أسعار العملات العربية والأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الأحد الموافق 10-7-2022، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.723135 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.194724 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالي 2.509910 درهم إماراتي.
ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:
سجل الدولار أمريكي نحو 3.672500 درهم
وسجل اليورو نحو 3.723135 درهم
وسجل الجنيه الإسترليني 4.409293 درهم
وسجل الدولار الكندي نحو 2.827610 درهم
وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.509910 درهم
وسجل الين ياباني نحو 0.026958 درهم
وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.752427 درهم
وسجل اليوان صيني حوالي 0.547922 درهم
وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.467918 درهم
أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:
سجل الجنيه المصري 0.194724 درهم
وسجل الريال السعودي 0.978290 درهم
وسجل الريال العماني 9.538713 درهم
وسجل الدينار البحريني 9.741896درهم
وسجل الدينار الكويتي 11.940371 درهم
وسجل الريال القطري 1.003690 درهم
وسجل الريال اليمني حوالي 0.014678 درهم