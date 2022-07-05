أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الثلاثاء الموافق 5-7-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.836711 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.194828 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.519207 درهم إماراتي.

ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي كالتالى:

سجل الدولار أمريكى نحو 3.672500 درهم إماراتي

وسجل اليورو نحو 3.836711 درهم إماراتي

وسجل الجنيه الإسترليني 4.460165 درهم إماراتي

وسجل الدولار الكندي نحو 2.853757 درهم إماراتي

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.495753 درهم إماراتي

وسجل الين ياباني نحو 0.027099 درهم إماراتي

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.821540 درهم إماراتي

وسجل اليوان صيني حوالي 0.548913 درهم إماراتي

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.468019 درهم إماراتي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.194828 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي نحو 0.978577 درهم إماراتي

وسجل الريال العماني نحو 9.551365 درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني نحو 9.741121 درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.969559 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري حوالي 1.005063 درهم إماراتي

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014676 درهم إماراتي