أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الإثنين 4 يوليو 2022

تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الإثنين الموافق 4-7-2022، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.817568 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصري 0.195346 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالي 2.495753 درهم إماراتي.

ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكي نحو 3.672500 درهم إماراتي

وسجل اليورو نحو 3.817568 درهم إماراتي

وسجل الجنيه الإسترليني 4.409293 درهم إماراتي

وسجل الدولار الكندي نحو 2.839635 درهم إماراتي

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.495753 درهم إماراتي

وسجل الين الياباني نحو 0.027139 درهم إماراتي

وسجل الفرنك السويسري حوالي 3.820347 درهم إماراتي

وسجل اليوان الصيني حوالي 0.547562 درهم إماراتي

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.468001 درهم إماراتي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.195346 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي نحو 0.978681 درهم إماراتي

وسجل الريال العماني نحو 9.538713 درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني نحو 9.741121 درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.960593 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري حوالي 1.002867 درهم إماراتي

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014676 درهم إماراتي