أسعار العملات الأجنبية فى السعودية أمام الريال اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية أمام الريال اليوم الإثنين الموافق 4-12-2022، حيث سجل سعر الدولار الأمريكى 3.7500 ريال سعودى، كما سجل 2 سعر اليورو 4.0633ريال سعودى، وسجل سعر الجنيه المصرى 0.119237 ريال سعودى، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.54 ريال سعودى.

ووفقا لآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكى نحو 3.7500 ريال سعودى.

وسجل اليورو نحو 4.0633 ريال سعودي.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 4.7374 ريال سعودي.

وسجل الدولار الكندي نحو 2.7709 ريال سعودي.

وسجل الدولار الأسترالي نحو 4.6626 ريال سعودي.

وسجل الين الياباني نحو 0.0282 ريال سعودي.

وسجل الفرنك السويسري حوالي 4.1526 ريال سعودي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الريال السعودي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.119237 ريال سعودي.

وسجل الدرهم الإماراتي نحو 1.0212 ريال سعودي.

وسجل الدينار البحريني نحو 9.9469 ريال سعودي.

وسجل الدينار الكويتي نحو 12.1418 ريال سعودي

وسجل الريال العماني حوالي 9.7403 ريال سعودي

وسجل الريال القطري حوالي 1.0299 ريال سعودي