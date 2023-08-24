أسعار العملات الأجنبية فى السعودية أمام الريال اليوم الخميس 24 أغسطس 2023

سجل الدولار الأمريكى نحو 3.7500 ريال سعودى.

أسعار العملات الأجنبية فى السعودية أمام الريال اليوم الخميس 24 أغسطس 2023
محمد عبد السند

محمد عبد السند

12:10 م, الخميس, 24 أغسطس 23

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية أمام الريال اليوم الجمعة الموافق24-8-2023، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.7500 ريال سعودى، كما سجل سعر اليورو 4.0674 ريال سعودى، وسجل سعر الجنيه مصرى 0.12 ريال سعودى، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.60 ريال سعودى.

ووفقا لآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكى نحو 3.7500 ريال سعودى.

وسجل اليورو نحو  4.0674 ريال سعودي.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 4.7561  ريال سعودي.

وسجل الدولار الكندي نحو 2.82 ريال سعودي.

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.60  ريال سعودي.

وسجل الين الياباني نحو 0.029 ريال سعودي.

وسجل الفرنك السويسري حوالي 4.2694 ريال سعودي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الريال السعودي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.12 ريال سعودي.

وسجل الدرهم الإماراتي نحو 1.0210  ريال سعودي.

وسجل الدينار البحريني نحو 9.9456  ريال سعودي.

وسجل الدينار الكويتي نحو   12.1655  ريال سعودي

وسجل الريال العماني حوالي 9.7390ريال سعودي

وسجل الريال القطري حوالي 1.0302  ريال سعودي

محمد عبد السند

محمد عبد السند

12:10 م, الخميس, 24 أغسطس 23