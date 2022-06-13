أسعار العملات الأجنبية فى السعودية أمام الريال اليوم الإثنين 13 يونيو 2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية أمام الريال السعودى اليوم الإثنين الموافق 13-6-2022، حيث سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 3:94 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى 0.20 ريال سعودى، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2:62 ريال سعودى.

ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى المملكة العربية السعودية على النحو التالي :

سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.

وسجل 1 يورو نحو 3:94 ريال سعودي.

وسجل 1 جنيه استرليني نحو 4.62 ريال سعودي.

وسجل 1 دولار كندي نحو 2.92 ريال سعودي.

وسجل 1 دولار أسترالي نحو 2.62 ريال سعودي.

وسجل 1 ين ياباني نحو 0.028 ريال سعودي.

وسجل 1 فرنك سويسري حوالي 3.79 ريال سعودي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الريال السعودي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل 1 جنيه مصري نحو 0.20 ريال سعودي.

وسجل 1 درهم إماراتي نحو1.0209 ريال سعودي.

وسجل 1 دينار بحريني نحو 9.9483 ريال سعودي.

وسجل 1 دينار كويتي نحو 12.219 ريال سعودي

وسجل 1 ريال عماني حوالي 9.73 ريال سعودي

وسجل 1 ريال قطري حوالي 1.029 ريال سعودي