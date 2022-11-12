أسعار العملات الأجنبية فى السعودية أمام الريال اليوم السبت 12-11-2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية أمام الريال اليوم السبت الموافق 12-11-2022، حيث سجل الدولار 3.7500 ريال سعودى، كما سجل سعر اليورو 3.8181 ريال سعودى، وسجل سعر الجنيه مصرى 0.15 ريال سعودى، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 1.49 ريال سعودى.

ووفقا لآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

سجل دولار أمريكى نحو 3.7500 ريال سعودى.

وسجل اليورو نحو 3.8181 ريال سعودي.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 4.2669 ريال سعودي.

وسجل الدولار الكندي نحو 0.75 ريال سعودي.

وسجل الدولار الأسترالي نحو 1.49ريال ريال سعودي.

وسجل الين الياباني نحو 0.027 ريال سعودي.

وسجل الفرنك السويسري حوالي. 3.8768 ريال سعودي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الريال السعودي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.15 ريال سعودي.

وسجل الدرهم الإماراتي نحو 1.0210 ريال سعودي.

وسجل الدينار البحريني نحو 9.9496 ريال سعودي.

وسجل الدينار الكويتي نحو 12.1813 ريال سعودي

وسجل الريال العماني حوالي 9.7403 ريال سعودي

وسجل الريال القطري حوالي 1.0297 ريال سعودي