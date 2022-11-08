أسعار العملات الأجنبية فى السعودية أمام الريال اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية أمام الريال اليوم الثلاثاء الموافق 8-11-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.7500 ريال سعودى، كما سجل سعر اليورو 3.7108 ريال سعودى، وسجل سعر الجنيه مصرى 0.15 ريال سعودى، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.43 ريال سعودى.

ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكى نحو 3.7500 ريال سعودى.

وسجل اليورو نحو 3.7108 ريال سعودي.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 4.2300 ريال سعودي.

وسجل الدولار الكندي نحو 2.79 ريال سعودي.

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.43 ريال سعودي.

وسجل الين الياباني نحو 0.026 ريال سعودي.

وسجل الفرنك السويسري حوالي 3.7568 ريال سعودي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الريال السعودي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.15 ريال سعودي.

وسجل الدرهم الإماراتي نحو 1.0210 ريال سعودي.

وسجل الدينار البحريني نحو 9.9483 ريال سعودي.

وسجل الدينار الكويتي نحو 12.0909 ريال سعودي

وسجل الريال العماني حوالي 9.7403 ريال سعودي

وسجل الريال القطري حوالي 1.0297 ريال سعودي