أسعار العملات الأجنبية فى السعودية أمام الريال اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية أمام الريال اليوم الجمعة الموافق 4-11-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.7500 ريال سعودى، كما سجل سعر اليورو 3.7020 ريال سعودى، وسجل سعر الجنيه مصرى 0.15 ريال سعودى، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.36 ريال سعودى.

ووفقًا لآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

سجل دولار أمريكى نحو 3.7500 ريال سعودى.

وسجل اليورو نحو 3.7020 ريال سعودي.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 4.2986 ريال سعودي.

وسجل الدولار الكندي نحو 2.72 ريال سعودي.

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.36 ريال سعودي.

وسجل الدولار الكندي نحو 2.72 ريال سعودي.

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.36 ريال سعودي.

وسجل الين الياباني نحو 0.025 ريال سعودي.

وسجل الفرنك السويسري حوالي. 3.7539 ريال سعودي

أما أسعار صرف العملات العربية أمام الريال السعودي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.15 ريال سعودي.

وسجل الدرهم الإماراتي نحو 9.9483 ريال سعودي.

وسجل الدينار البحريني نحو 9.9469 ريال سعودي.

وسجل الدينار الكويتي نحو 12.0987 ريال سعودي

وسجل الريال العماني حوالي 9.7453 ريال سعودي

وسجل الريال القطري حوالي 1.0297 ريال سعودي