أسعار العملات الأجنبية فى السعودية أمام الريال اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية أمام الريال اليوم الأحد الموافق 16-10-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.7500 ريال سعودى، كما سجل سعر اليورو 3.6576 ريال سعودى، وسجل سعر الجنيه مصرى 0.20 ريال سعودى، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.33 ريال سعودى.

ووفقا لآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

سجل دولار أمريكى نحو 3.7500 ريال سعودى.

وسجل اليورو نحو 3.6576 ريال سعودي.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 4.2201 ريال سعودي.

وسجل الدولار الكندي نحو 2.71 ريال سعودي.

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.33 ريال سعودي.

وسجل الين الياباني نحو 0.025 ريال سعودي.

وسجل الفرنك السويسري حوالي 3.7375 ريال سعودي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الريال السعودي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.20 ريال سعودي.

وسجل الدرهم الإماراتي نحو 1.0209 ريال سعودي.

وسجل الدينار البحريني نحو 9.9443 ريال سعودي.

وسجل الدينار الكويتي نحو 12.0812 ريال سعودي

وسجل الريال العماني حوالي 9.7403 ريال سعودي

وسجل الريال القطري حوالي 1.0297 ريال سعودي