أسعار العملات الأجنبية فى السعودية أمام الريال اليوم الأحد 3 يوليو 2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية أمام الريال اليوم الأحد الموافق 3-7-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3:75 ريال سعودى، كما سجل سعر اليورو 3.8968 ريال سعودى، وسجل سعر الجنيه مصرى 0.20 ريال سعودى، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.56 ريال سعودى.

ووفقا لآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى المملكة العربية السعودية على النحو التالي كالتالى:

سجل دولار أمريكى نحو 3:75 ريال سعودى.

وسجل اليورو نحو 3.8968 ريال سعودي.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 4.5021ريال سعودي.

وسجل الدولار الكندي نحو 2.91 ريال سعودي.

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.56 ريال سعودي.

وسجل الين الياباني نحو 0.028 ريال سعودي.

وسجل الفرنك السويسري حوالي 3.8931 ريال سعودي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الريال السعودي اليوم، فقد جاءت على النحو النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.20 ريال سعودي.

وسجل الدرهم الإماراتي نحو 1.0209 ريال سعودي.

وسجل الدينار البحريني نحو 9.9469 ريال سعودي.

وسجل الدينار الكويتي نحو 12.2130 ريال سعودي

وسجل الريال العماني حوالي 9.7390 ريال سعودي

وسجل الريال القطري حوالي 1.0297 ريال سعودي