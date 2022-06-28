أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات مقابل الدرهم اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات مقابل الدرهم اليوم الثلاثاء 28-6-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.887066 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.195971 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.546280 درهم إماراتي.

ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي كالتالى:

سجل الدولار أمريكى نحو 3.672500 درهم إماراتي

وسجل اليورو نحو 3.887066 درهم إماراتي

وسجل الجنيه الإسترليني 4.511671 درهم إماراتي

وسجل الدولار الكندي نحو 2.845355 درهم إماراتي

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.546280 درهم إماراتي

وسجل الين ياباني نحو 0.027172 درهم إماراتي

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.833507 درهم إماراتي

وسجل اليوان صيني حوالي 0.548716 درهم إماراتي

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.468121 درهم إماراتي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.195971 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي نحو 0.978446 درهم إماراتي

وسجل الريال العماني نحو 9.551365 درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني نحو 9.740604 درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.978147 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري حوالي 1.004321 درهم إماراتي

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014677 درهم إماراتي