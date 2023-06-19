أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الإثنين 19 يونيو 2023

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم الإمارتي اليوم الإثنين الموافق 19-6-2023، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.6725 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 4.023335 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.118659 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.433086 درهم إماراتي.

ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكى نحو 3.6725 درهم إماراتي

وسجل اليورو نحو 4.023335 درهم إماراتي

وسجل الجنيه الإسترليني 4.713772 درهم إماراتي

وسجل الدولار الكندي نحو 2.705341 درهم إماراتي

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.433086 درهم إماراتي

وسجل الين الياباني نحو 0.026041 درهم إماراتي

وسجل الفرنك السويسري حوالي 4.119462 درهم إماراتي

وسجل اليوان الصيني حوالي 0.515352 درهم إماراتي

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.469005 درهم إماراتي

أما أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.118851 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي نحو 0.979255 درهم إماراتي

وسجل الريال العماني نحو 9.538961 درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني نحو 9.738796 درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.967218 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري حوالي 1.007489 درهم إماراتي

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014681 درهم إماراتي