أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الخميس 13 أبريل 2023

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم الإمارتي اليوم الخميس الموافق 13-4-2023، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.6725 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 4.025099 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.118659 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.433086 درهم إماراتي.

ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكى نحو 3.6725 درهم إماراتي

وسجل اليورو نحو 4.025099 درهم إماراتي

وسجل الجنيه الإسترليني 4.491805 درهم إماراتي

وسجل الدولار الكندي نحو 2.705341 درهم إماراتي

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.433086 درهم إماراتي

وسجل الين الياباني نحو 0.028101 درهم إماراتي

وسجل الفرنك السويسري حوالي 3.989246 درهم إماراتي

وسجل اليوان الصيني حوالي 0.533491 درهم إماراتي

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.46784 درهم إماراتي

أما أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.118851 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي نحو 0.978942 درهم إماراتي

وسجل الريال العماني نحو 9.539457 درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني نحو 9.738796 درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي نحو 0.028101 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري حوالي 1.004321 درهم إماراتي

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014669 درهم إماراتي