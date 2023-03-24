أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الجمعة 24 مارس 2023

نشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم الإمارتي اليوم الجمعة الموافق 24-3-2023، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.6725 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.959569 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.118851 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.433086 درهم إماراتي.

ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكى نحو 3.6725 درهم إماراتي

وسجل اليورو نحو 3.959569 درهم إماراتي

وسجل الجنيه الإسترليني 4.491805 درهم إماراتي

وسجل الدولار الكندي نحو 2.68772 درهم إماراتي

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.433086 درهم إماراتي

وسجل الين الياباني نحو 0.027763 درهم إماراتي

وسجل الفرنك السويسري حوالي 4.010155 درهم إماراتي

وسجل اليوان الصيني حوالي 0.533491 درهم إماراتي

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.467888 درهم إماراتي

أما أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.118851 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي نحو 0.977743 درهم إماراتي

وسجل الريال العماني نحو 9.538961 درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني نحو 9.741379 درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.981665 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري حوالي 1.006164 درهم إماراتي

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014669 درهم إماراتي