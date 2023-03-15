أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الأربعاء 15 مارس 2023

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من مارس 2023، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.6725 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.931592 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.118851 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.454059 درهم إماراتي.

ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكى نحو 3.6725 درهم إماراتي

وسجل اليورو نحو 3.899862 درهم إماراتي

وسجل الجنيه الإسترليني 4.411941 درهم إماراتي

وسجل الدولار الكندي نحو 2.68772 درهم إماراتي

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.454059 درهم إماراتي

وسجل الين الياباني نحو 0.02725 درهم إماراتي

وسجل الفرنك السويسري حوالي 4.010155 درهم إماراتي

وسجل اليوان الصيني حوالي 0.533662 درهم إماراتي

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.467852 درهم إماراتي

أما أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.118851 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي نحو 0.978238 درهم إماراتي

وسجل الريال العماني نحو 9.539457 درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني نحو 9.741379 درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.966049 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري حوالي 1.006661 درهم إماراتي

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014669 درهم إماراتي