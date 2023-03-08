أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الأربعاء 8 مارس 2023

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الأربعاء الموافق الثامن من مارس 2023، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.6725 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.913576 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.119121 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.445236 درهم إماراتي.

ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكى نحو 3.6725 درهم إماراتي

وسجل اليورو نحو 3.913576 درهم إماراتي

وسجل الجنيه الإسترليني 2.46 درهم إماراتي

وسجل الدولار الكندي نحو 2.695611 درهم إماراتي

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.445236 درهم إماراتي

وسجل الين ياباني نحو 0.027028 درهم إماراتي

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.93075 درهم إماراتي

وسجل اليوان الصيني حوالي 0.528326 درهم إماراتي

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.46784 درهم إماراتي

أما أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.119121 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي نحو 0.467846 درهم إماراتي

وسجل الريال العماني نحو 9.551365 درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني نحو 9.741121 درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.965659 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري حوالي 1.006661 درهم إماراتي

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014676 درهم إماراتي