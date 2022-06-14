أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الثلاثاء الموافق 14-6-2022، حيث سجل الدولار أمريكى 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.83 درهم إماراتي، وسجل الجنيه مصرى 0.196181 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.557 درهم إماراتي.

ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي كالتالى:

سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.672500 درهم إماراتي

وسجل 1 يورو نحو 3.83 درهم إماراتي

وسجل 1 جنيه استرليني 4.472114 درهم إماراتي

وسجل 1 دولار كندي نحو 2.857310 درهم إماراتي

وسجل 1 دولار أسترالي نحو 2.557451 درهم إماراتي

وسجل 1 دولار كندي نحو 2.857310 درهم إماراتي

وسجل 1 ين ياباني نحو 0.027474 درهم إماراتي

وسجل 1 فرنك سويسري حوالي 3.694668 درهم إماراتي

وسجل 1 يوان صيني حوالي 0.544179 درهم إماراتي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو النحو التالي:

سجل 1 جنيه مصري نحو 0.196181 درهم إماراتي

وسجل 1 ريال سعودي نحو 0.978916 درهم إماراتي

وسجل 1 ريال عماني نحو 9.538713 درهم إماراتي

وسجل 1 دينار بحريني نحو 9.742155 درهم إماراتي

وسجل 1 دينار كويتي نحو 11.965269 درهم إماراتي

وسجل 1 ريال عماني حوالي 9.538713 درهم إماراتي

سجل 1 ريال قطري حوالي 1.004733 درهم إماراتي