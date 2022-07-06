أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الدرهم فى الإمارات اليوم الأربعاء الموافق 6-7-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.766667 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.194518 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.485954 درهم إماراتي.

ووفقا لآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي كالتالى:

سجل الدولار أمريكى نحو 3.672500 درهم إماراتي

وسجل اليورو نحو 3.836711 درهم إماراتي

وسجل الجنيه الإسترليني 4.460165 درهم إماراتي

وسجل الدولار الكندي نحو 2.820444 درهم إماراتي

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.485954 درهم إماراتي

وسجل الين ياباني نحو 0.027030 درهم إماراتي

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.793513 درهم إماراتي

وسجل اليوان صيني حوالي 0.546715 درهم إماراتي

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.467972 درهم إماراتي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.194518 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي نحو 0.978290 درهم إماراتي

وسجل الريال العماني نحو 9.551365 درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني نحو 9.741896 درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.969559 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري حوالي 1.005421 درهم إماراتي

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014679 درهم إماراتي