أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الجمعة 1 يوليو 2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الجمعة الموافق 1-7-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.825122 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.195346 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.534681 درهم إماراتي.

ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار أمريكى نحو3.672500 درهم إماراتي

وسجل اليورو نحو 3.825122 درهم إماراتي

وسجل الجنيه الإسترليني 4.466132 درهم إماراتي

وسجل الدولار الكندي نحو 2.847120 درهم إماراتي

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.534157 درهم إماراتي

وسجل الين ياباني نحو 0.027006 درهم إماراتي

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.842733 درهم إماراتي

وسجل اليوان صيني حوالي 0.548708 درهم إماراتي

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.468043 درهم إماراتي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.195346 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي نحو 0.978785 درهم إماراتي

وسجل الريال العماني نحو 9.538961 درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني نحو 9.740604درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.970339 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري حوالي 1.002457 درهم إماراتي

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014678 درهم إماراتي