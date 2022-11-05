أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم السبت 5 نوفمبر 2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم السبت الموافق 5-11-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.67 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.64درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.15 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.37 درهم إماراتي.

ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكى نحو 3.67 درهم إماراتي

وسجل اليورو نحو 3.64 درهم إماراتي

وسجل الجنيه الإسترليني 4:18 درهم إماراتي

وسجل الدولار الكندي نحو 2.72 درهم إماراتي

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.37 درهم إماراتي

وسجل الين ياباني نحو 0.025 درهم إماراتي

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.68 درهم إماراتي

وسجل اليوان صيني حوالي 0.51 درهم إماراتي

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.47 درهم إماراتي

أما أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.15 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي نحو 0.98 درهم إماراتي

وسجل الريال العماني نحو 9.70 درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني نحو 9.94 درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي نحو 12.03 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري حوالي 1.03 درهم إماراتي

وسجل الريال اليمني حوالي 0.015 درهم إماراتي