أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الخميس 30 يونيو 2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الخميس الموافق 30-6-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.873537 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.195242 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.523361 درهم إماراتي.

ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار أمريكى نحو 3.672500 درهم إماراتي

وسجل اليورو نحو 3.873537 درهم إماراتي

وسجل الجنيه الإسترليني 4.447203 درهم إماراتي

وسجل الدولار الكندي نحو 2.850213 درهم إماراتي

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.534157 درهم إماراتي

وسجل الين ياباني نحو 0.026816 درهم إماراتي

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.852812 درهم إماراتي

وسجل اليوان صيني حوالي 0.548102 درهم إماراتي

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.468001 درهم إماراتي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.195242 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي نحو 0.978785 درهم إماراتي

وسجل الريال العماني نحو 9.538713 درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني نحو 9.740604 درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.983228 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري حوالي 0.999946 درهم إماراتي

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014682 درهم إماراتي