أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الأربعاء الموافق 29-6-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.868233 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.195658 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.547517 درهم إماراتي.

ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي :

سجل الدولار أمريكى نحو 3.672500 درهم إماراتي

وسجل اليورو نحو 3.868233 درهم إماراتي

وسجل الجنيه الإسترليني 4.511671 درهم إماراتي

وسجل الدولار الكندي نحو 2.857310 درهم إماراتي

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.546280 درهم إماراتي

وسجل الين ياباني نحو 0.027172 درهم إماراتي

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.834708 درهم إماراتي

وسجل اليوان صيني حوالي 0.547472 درهم إماراتي

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.467948 درهم إماراتي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.195658 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي نحو 0.978524 درهم إماراتي

وسجل الريال العماني نحو 1.005008 درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني نحو 9.740863 درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.974632 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري حوالي 1.005008 درهم إماراتي

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014678 درهم إماراتي