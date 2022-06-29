أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الأربعاء الموافق 29-6-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.868233 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.195658 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.547517 درهم إماراتي.
ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي :
سجل الدولار أمريكى نحو 3.672500 درهم إماراتي
وسجل اليورو نحو 3.868233 درهم إماراتي
وسجل الجنيه الإسترليني 4.511671 درهم إماراتي
وسجل الدولار الكندي نحو 2.857310 درهم إماراتي
وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.546280 درهم إماراتي
وسجل الين ياباني نحو 0.027172 درهم إماراتي
وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.834708 درهم إماراتي
وسجل اليوان صيني حوالي 0.547472 درهم إماراتي
وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.467948 درهم إماراتي
أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو النحو التالي:
سجل الجنيه المصري نحو 0.195658 درهم إماراتي
وسجل الريال السعودي نحو 0.978524 درهم إماراتي
وسجل الريال العماني نحو 1.005008 درهم إماراتي
وسجل الدينار البحريني نحو 9.740863 درهم إماراتي
وسجل الدينار الكويتي نحو 11.974632 درهم إماراتي
وسجل الريال القطري حوالي 1.005008 درهم إماراتي
وسجل الريال اليمني حوالي 0.014678 درهم إماراتي