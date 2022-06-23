أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الخميس 23 يونيو 2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الخميس الموافق 23-6-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.877217 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.195658 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.545221 درهم إماراتي.
ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:
سجل الدولار أمريكى نحو 3.672500 درهم إماراتي
وسجل اليورو نحو 3.877217 درهم إماراتي
وسجل الجنيه الإسترليني 4.506135 درهم إماراتي
وسجل الدولار الكندي نحو 2.836784 درهم إماراتي
وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.545221 درهم إماراتي
وسجل الين ياباني نحو 0.027030 درهم إماراتي
وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.819950 درهم إماراتي
وسجل اليوان صيني حوالي 0.547963 درهم إماراتي
وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.467834 درهم إماراتي
أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو النحو التالي:
سجل الجنيه المصري نحو 0.195658 درهم إماراتي
وسجل الريال السعودي نحو0.978759 درهم إماراتي
وسجل الريال العماني نحو 9.551365 درهم إماراتي
وسجل الدينار البحريني نحو 9.740604 درهم إماراتي
وسجل الدينار الكويتي نحو 11.972680 درهم إماراتي
وسجل الريال القطري حوالي 1.005366 درهم إماراتي
وسجل الريال اليمني حوالي 0.014676 درهم إماراتي