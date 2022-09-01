أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022

ينشر “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الخميس الموافق 1-9-2022، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.6725 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.674337 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصري 0.190978 درهم إماراتي، كما سجل الدولار الأسترالي 2.516963 درهم إماراتي.

ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار أمريكى نحو 3.6725 درهم

وسجل اليورو نحو 3.674337 درهم

وسجل الجنيه الإسترليني 4.262914 درهم

وسجل الدولار الكندي نحو 2.795539 درهم

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.516963 درهم

وسجل الين ياباني نحو 0.026455 درهم

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.748597 درهم

وسجل اليوان صيني حوالي 0.532802 درهم

وسجل الدولار هونج كونج 0.467912 درهم

أما أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.190978 درهم

وسجل الريال السعودي نحو 0.976989ي درهم

وسجل الريال العماني نحو 9.538218 درهم

وسجل الدينار البحريني نحو 9.741638 درهم

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.91094 درهم

وسجل الريال القطري حوالي 0.997718 درهم

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014676 درهم