أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الجمعة 26 أغسطس 2022

ينشر “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الجمعة الموافق 26-8-2022، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.6725 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.643353 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصري 0.191675 درهم إماراتي، كما سجل الدولار الأسترالي 2.529967 درهم إماراتي.
ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:
سجل الدولار أمريكى نحو 3.6725 درهم
وسجل اليورو نحو 3.643353 درهم
وسجل الجنيه الإسترليني 4.322622 درهم
وسجل الدولار الكندي نحو 2.822612 درهم
وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.529967 درهم
وسجل الين ياباني نحو 0.026781 درهم
وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.795081 درهم
وسجل اليوان صيني حوالي 0.534999 درهم
وسجل الدولار هونج كونج 0.468013 درهم
أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:
سجل الجنيه المصري نحو 0.191675 درهم
وسجل الريال السعودي نحو 0.977041 درهم
وسجل الريال العماني نحو 9.551365 درهم
وسجل الدينار البحريني نحو 9.741896 درهم
وسجل الدينار الكويتي نحو 11.927187 درهم
وسجل الريال القطري حوالي 0.99723 درهم
وسجل الريال اليمني حوالي 0.014676 درهم