أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الجمعة 26 أغسطس 2022

ينشر “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الجمعة الموافق 26-8-2022، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.6725 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.643353 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصري 0.191675 درهم إماراتي، كما سجل الدولار الأسترالي 2.529967 درهم إماراتي.

ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار أمريكى نحو 3.6725 درهم

وسجل اليورو نحو 3.643353 درهم

وسجل الجنيه الإسترليني 4.322622 درهم

وسجل الدولار الكندي نحو 2.822612 درهم

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.529967 درهم

وسجل الين ياباني نحو 0.026781 درهم

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.795081 درهم

وسجل اليوان صيني حوالي 0.534999 درهم

وسجل الدولار هونج كونج 0.468013 درهم

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.191675 درهم

وسجل الريال السعودي نحو 0.977041 درهم

وسجل الريال العماني نحو 9.551365 درهم

وسجل الدينار البحريني نحو 9.741896 درهم

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.927187 درهم

وسجل الريال القطري حوالي 0.99723 درهم

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014676 درهم