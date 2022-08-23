أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022

فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدرهم الإماراتي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس 2022 وفقا لآخر تحديثات للأسعار بالبنك المركزي الإماراتي.
ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الأحد الموافق 21-8-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.6725 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.690955 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 3.66115 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.527703 درهم إماراتي.
ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:
سجل الدولار أمريكى نحو 3.6725 درهم إماراتي
وسجل اليورو نحو 3.690955 درهم إماراتي
وسجل الجنيه الإسترليني 4.325168 درهم إماراتي
وسجل الدولار الكندي نحو 2.816334 درهم إماراتي
وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.527703 درهم إماراتي
وسجل الين ياباني نحو 0.026738 درهم إماراتي
وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.824326 درهم إماراتي
وسجل اليوان صيني حوالي 0.536327 درهم إماراتي
وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.468109 درهم إماراتي
أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:
سجل الجنيه المصري نحو 3.66115 درهم إماراتي
وسجل الريال السعودي نحو 0.978186 درهم إماراتي
وسجل الريال العماني نحو 9.538961 درهم إماراتي
وسجل الدينار البحريني نحو 741638 درهم إماراتي
وسجل الدينار الكويتي نحو 11.967998 درهم إماراتي
وسجل الريال القطري حوالي 0.999211 درهم إماراتي
وسجل الريال اليمني حوالي 0.014676 درهم إماراتي