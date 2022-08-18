أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الخميس 18 أغسطس 2022

ينشر “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الخميس الموافق 18-8-2022، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.6725 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.734493 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصري 0.191876 درهم إماراتي، كما سجل الدولار الأسترالي 2.544163 درهم إماراتي.

ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكى نحو 3.6725 درهم

وسجل اليورو نحو 3.734493 درهم

وسجل الجنيه الإسترليني 4.431105 درهم

وسجل الدولار الكندي نحو 2.841832 درهم

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.544163 درهم

وسجل الين ياباني نحو 0.027141 درهم

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.850792 درهم

وسجل اليوان صيني حوالي 0.541723 درهم

وسجل الدولار هونج كونج 0.468276 درهم

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.191876 درهم

وسجل الريال السعودي نحو 0.978186 درهم

وسجل الريال العماني نحو 9.538961 درهم

وسجل الدينار البحريني نحو 9.741379 درهم

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.992228 درهم

وسجل الريال القطري حوالي 1.002949 درهم

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014676 درهم