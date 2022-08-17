أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الأربعاء الموافق 17-8-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.6725 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.737153 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.191976 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.578822 درهم إماراتي.

ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار أمريكى نحو 3.6725 درهم إماراتي

وسجل اليورو نحو 3.737153 درهم إماراتي

وسجل الجنيه الإسترليني 4.44075 درهم إماراتي

وسجل الدولار الكندي نحو 2.853757 درهم إماراتي

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.578822 درهم إماراتي

وسجل الين ياباني نحو 0.027321 درهم إماراتي

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.86864 درهم إماراتي

وسجل اليوان صيني حوالي 0.541228 درهم إماراتي

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.468353 درهم إماراتي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.191976 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي نحو 0.978186 درهم إماراتي

وسجل الريال العماني نحو 9.539457 درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني نحو 9.741896 درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.967998 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري حوالي 1.004376 درهم إماراتي

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014677 درهم إماراتي