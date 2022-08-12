أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الجمعة 12 أغسطس 2022

ينشر “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الجمعة الموافق 12-8-2022، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.803729 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصري 0.192378 درهم إماراتي، كما سجل الدولار الأسترالي 2.543635 درهم إماراتي.
ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:
سجل الدولار أمريكى نحو 3.672500 درهم
وسجل اليورو نحو 3.803729 درهم
وسجل الجنيه الإسترليني 4.495654 درهم
وسجل الدولار الكندي نحو 2.864888 درهم
وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.593940 درهم
وسجل الين ياباني نحو 0.027736 درهم
وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.899034 درهم
وسجل اليوان صيني حوالي 0.545618 درهم
وسجل الدولار هونج كونج 0.467983 درهم
أما أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:
سجل الجنيه المصري نحو 0.191775 درهم
وسجل الريال السعودي نحو 0.977457 درهم
وسجل الريال العماني نحو 1.002977 درهم
وسجل الدينار البحريني نحو 9.741896 درهم
وسجل الدينار الكويتي نحو 11.987531 درهم
وسجل الريال القطري حوالي 0.998722 درهم
وسجل الريال اليمني حوالي 0.014677 درهم