أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الجمعة 12 أغسطس 2022

ينشر “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الجمعة الموافق 12-8-2022، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.803729 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصري 0.192378 درهم إماراتي، كما سجل الدولار الأسترالي 2.543635 درهم إماراتي.

ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار أمريكى نحو 3.672500 درهم

وسجل اليورو نحو 3.803729 درهم

وسجل الجنيه الإسترليني 4.495654 درهم

وسجل الدولار الكندي نحو 2.864888 درهم

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.593940 درهم

وسجل الين ياباني نحو 0.027736 درهم

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.899034 درهم

وسجل اليوان صيني حوالي 0.545618 درهم

وسجل الدولار هونج كونج 0.467983 درهم

أما أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.191775 درهم

وسجل الريال السعودي نحو 0.977457 درهم

وسجل الريال العماني نحو 1.002977 درهم

وسجل الدينار البحريني نحو 9.741896 درهم

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.987531 درهم

وسجل الريال القطري حوالي 0.998722 درهم

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014677 درهم