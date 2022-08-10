أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الأربعاء الموافق 10-8-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.760111 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.191876 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.561375 درهم إماراتي.

ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار أمريكى نحو 3.672500 درهم إماراتي

وسجل اليورو نحو 3.760111 درهم إماراتي

وسجل الجنيه الإسترليني 4.454755 درهم إماراتي

وسجل الدولار الكندي نحو 2.852649 درهم إماراتي

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.561375 درهم إماراتي

وسجل الين ياباني نحو 0.027206 درهم إماراتي

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.858884 درهم إماراتي

وسجل اليوان صيني حوالي 0.543953 درهم إماراتي

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.467840 درهم إماراتي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.191876 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي نحو 0.976859 درهم إماراتي

وسجل الريال العماني نحو 9.551365 درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني نحو 9.741121 درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.977757 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري حوالي 1.002977 درهم إماراتي

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014675 درهم إماراتي