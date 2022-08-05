أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022

ينشر “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الجمعة الموافق 5-8-2022، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.728426 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصري 0.192378 درهم إماراتي، كما سجل الدولار الأسترالي 2.543635 درهم إماراتي.

ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار أمريكى نحو 3.672500 درهم

وسجل اليورو نحو 3.728426 درهم

وسجل الجنيه الإسترليني 4.454755 درهم

وسجل الدولار الكندي نحو 2.856421 درهم

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.543635 درهم

وسجل الين ياباني نحو 0.027388 درهم

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.815981 درهم

وسجل اليوان صيني حوالي 0.543687 درهم

وسجل الدولار هونج كونج 0.467834 درهم

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.192378 درهم

وسجل الريال السعودي نحو 0.976729 درهم

وسجل الريال العماني نحو 9.538961 درهم

وسجل الدينار البحريني نحو 9.739829 درهم

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.966829 درهم

وسجل الريال القطري حوالي 0.997637 درهم