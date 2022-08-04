أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الخميس 4 أغسطس 2022

نشر “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الخميس الموافق 4-8-2022، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.728426 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصري 0.192378 درهم إماراتي، كما سجل الدولار الأسترالي 2.543635 درهم إماراتي.
ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:
سجل الدولار أمريكى نحو 3.672500 درهم
وسجل اليورو نحو 3.728426 درهم
وسجل الجنيه الإسترليني 4.454755 درهم
وسجل الدولار الكندي نحو 2.856421 درهم
وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.543635 درهم
وسجل الين ياباني نحو 0.027388 درهم
وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.815981 درهم
وسجل اليوان صيني حوالي 0.543687 درهم
وسجل الدولار هونج كونج 0.467834 درهم
أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو النحو التالي:
سجل الجنيه المصري نحو 0.467834 درهم
وسجل الريال السعودي نحو 0.976729 درهم
وسجل الريال العماني نحو 9.538961 درهم
وسجل الدينار البحريني نحو 9.739829 درهم
وسجل الدينار الكويتي نحو 11.966829 درهم
وسجل الريال القطري حوالي 0.997637 درهم