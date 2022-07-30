أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم السبت 30 يوليو 2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم السبت الموافق 30-7-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.724645 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.194004 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.551588 درهم إماراتي.
ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:
وسجل اليورو نحو 3.724645 درهم
وسجل الجنيه الإسترليني 4.415124 درهم
وسجل الدولار الكندي نحو 2.852206 درهم
وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.551588 درهم
وسجل الين الياباني نحو 0.026926 درهم
وسجل الفرنك السويسري حوالي 3.812416 درهم
وسجل اليوان الصيني حوالي 0.543109 درهم
وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.467876 درهم
أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:
سجل الجنيه المصري نحو 0.194004 درهم
وسجل الريال السعودي نحو 0.977379 درهم
وسجل الريال العماني نحو 9.538218 درهم
وسجل الدينار البحريني نحو 9.741896 درهم
وسجل الدينار الكويتي نحو 11.952418 درهم
وسجل الريال القطري حوالي 1.000300 درهم
وسجل الريال اليمني حوالي 0.014678 درهم