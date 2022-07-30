أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم السبت 30 يوليو 2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم السبت الموافق 30-7-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.724645 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.194004 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.551588 درهم إماراتي.

ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

وسجل اليورو نحو 3.724645 درهم

وسجل الجنيه الإسترليني 4.415124 درهم

وسجل الدولار الكندي نحو 2.852206 درهم

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.551588 درهم

وسجل الين الياباني نحو 0.026926 درهم

وسجل الفرنك السويسري حوالي 3.812416 درهم

وسجل اليوان الصيني حوالي 0.543109 درهم

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.467876 درهم

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.194004 درهم

وسجل الريال السعودي نحو 0.977379 درهم

وسجل الريال العماني نحو 9.538218 درهم

وسجل الدينار البحريني نحو 9.741896 درهم

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.952418 درهم

وسجل الريال القطري حوالي 1.000300 درهم

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014678 درهم