أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الخميس 16 يونيو 2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الخميس الموافق 16-6-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.828711 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.195658 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.551942 درهم إماراتي.

ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار أمريكى نحو 3.672500 درهم إماراتي

وسجل اليورو نحو 3.828711 درهم إماراتي

وسجل الجنيه الإسترليني 4.435922 درهم إماراتي

وسجل الدولار الكندي نحو 2.839415 درهم إماراتي

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.551942 درهم إماراتي

وسجل الين ياباني نحو 0.027295 درهم إماراتي

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.672500 درهم إماراتي

وسجل اليوان صيني حوالي 0.547008 درهم إماراتي

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.467834 درهم إماراتي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.195658درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي نحو0.978811 درهم إماراتي

وسجل الريال العماني نحو 9.551365 درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني نحو 9.741638 درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.948918 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري حوالي 1.001227 درهم إماراتي

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014677 درهم إماراتي