أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الجمعة 29 يوليو 2022

ينشر “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الجمعة الموافق 29-7-2022، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.726913 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصري 0.194107 درهم إماراتي، كما سجل الدولار الأسترالي 2.560840 درهم إماراتي.

ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار أمريكى نحو 3.672500 درهم

وسجل اليورو نحو 3.726913 درهم

وسجل الجنيه الإسترليني 4.425765 درهم

وسجل الدولار الكندي نحو 2.859534 درهم

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.546457 درهم

وسجل الين ياباني نحو 0.027278 درهم

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.835109 درهم

وسجل اليوان صيني حوالي 0.544260 درهم

وسجل الدولار هونج كونج 0.467846 درهم

أما أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.194107 درهم

وسجل الريال السعودي نحو 0.977769 درهم

وسجل الريال العماني نحو 9.551365 درهم

وسجل الدينار البحريني نحو 9.741896 درهم

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.955142 درهم

وسجل الريال القطري حوالي 0.997799 درهم

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014677 درهم

